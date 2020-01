BRASÍLIA Moro lança lista de criminosos mais procurados do país A relação está disponível no site do ministério e será atualizada mensalmente

31 JAN 2020 - 08h:04 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

A relação está disponível no site do ministério e será atualizada mensalmente - Valter Campanato/Agência Brasil Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou nesta quinta-feira (30) uma lista com os 26 criminosos mais procurados no país. O cadastro, que será permanente, envolve pessoas acusadas de crimes graves e violentos.

Deixe seu Comentário