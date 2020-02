BRASÍLIA Moro pede ao Congresso prioridade para PEC da 2ª instância O ministro e deputado trocaram ofensas durante discussão sobre a proposta

13 FEV 2020 - 08h:04 Por Márcia Paravizzi/Isabelly Melo

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, defendeu nesta quarta-feira (12) que o Congresso não deixe a decisão sobre prisão após segunda instância para o Poder Judiciário. A sessão da Comissão Especial, da Câmara, que analisa a PEC da segunda instância, que contou com a presença do ministro acabou com uma grande confusão.