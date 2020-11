ALEMS Morre em SP o deputado Onevan de Matos Parlamentar enfrentava complicações respiratórias após ter contraído covid-19

13 NOV 2020 - 15h:54 Por Gabi Couto/CBN

O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB), 77 anos, faleceu na tarde desta sexta-feira (13) em São Paulo, onde estava internado em estado grave devido a complicações da covid-19.

Onevan contraiu a doença no dia 22 de setembro, chegou a ser internado, mas recebeu alta. Depois de alguns dias a família conseguiu autorização médica para transferir o parlamentar para o Hospital Albert Einsten, em São Paulo. Onevan chegou a ser entubado e estava em coma induzido nos últimos dias devido a complicações respiratórias do coronavírus.

O estado de saúde do deputado estadual era sigilo na família porque Onevan era atual candidato a prefeito de Naviraí, e inclusive, liderava as pesquisas eleitorais. No entanto, por conta da doença contraída no começo da campanha eleitoral, quem fez os trabalhos de divulgação foi o candidato a vice-prefeito da chapa dele Márcio Araguaia.

Os adversários políticos de Onevan da coligação “Naviraí em Boas Mãos” chegaram a pedir na Justiça o direito ao acesso do boletim médico diário de Onevan, mas o juiz da 2ª Zona Eleitoral de Naviraí, Eduardo Lacerda Trevisan, negou pedido.

Apesar da morte do deputato estadual e candidato a prefeito, o nome e a foto dele vão aparecer na urna eletrônica neste domingo (15). A mídia já foi inserida no equipamento. O PSDB deverá se reunir para divulgar o posicionamento que a chapa terá para a disputa da Prefeitura de Naviraí. Na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul quem vai ocupar a cadeira do parlamentar é a suplente e hoje secretária de Estado de Cultura, Mara Caseiro.

HISTÓRIA

Onevan é um dos políticos de mais longa carreira pública em Mato Grosso do Sul. Ele fez parte da Assembleia Constituinte e assumiu cadeira na eleição da primeira legislatura, em 1978.

Foi prefeito de naviraí duas vezes e exerceu maior parte dos seus últimos 41 de vida pública como deputado estadual. Advogado e militante, ele veio da cidade Jales (SP), se instalou em Naviraí recém-formado. Lá se filiou PMDB, onde na década de 70 integrou a ala de autênticos do partido. Depois ele se filiou ao PSDB onde ele estava.

NOTA OFICIAL PSDB

"O PSDB de Mato Grosso do Sul lamenta profundamente a perda do deputado estadual e candidato a prefeito de Naviraí, Onevan de Matos.

Com uma história que se iniciou em 1983, na política sul-mato-grossense, ao ser eleito como deputado estadual, Onevan, antes de ser político, era nosso amigo, parceiro, exemplo de pessoa, ser humano, caráter e de gestor.

Onevan não deixa apenas sua família órfã, ele deixa amigos, admiradores e um ninho tucano triste por sua partida.

Seu legado sempre será lembrado por todos nós.

Campo Grande, 13 de Novembro de 2020

Sérgio de Paula

Presidente estadual do PSDB de Mato Grosso do Sul"