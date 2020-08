LUTO Morre Lélia Rita, importante nome para a cultura de MS Campo-grandense ocupava a 27ª cadeira da Academia Sul-mato-grossense de Letras

25 AGO 2020 - 14h:13 Por Giovanna Dauzacker/CBN

A campo-grandense Lélia Rita Euterpe de Figueiredo morreu no último domingo (23), aos 85 anos de idade. Lélia atuou em diversas áreas da cultura e da arte de Mato Grosso do Sul e dirigiu o Departamento de Cultura do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Lélia também ocupava a cadeira de número 27 da Academia Sul-mato-grossense de Letras.