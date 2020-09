DESTRUIÇÃO Mortalidade de animais atingidos pelo fogo é alta

19 SET 2020 - 14h:00 Por Marcus Moura

A taxa de mortalidade dos animais afetados pelo fogo que consome os biomas que compõem o Estado é bastante alta, segundo a veterinária Aline Duarte, coordenadora do CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres).

Até o momento, 10 animais foram removidos do habitat natural por conta dos ferimentos. Do total, quatro morreram, um está em estado grave e o restante deve ficar em tratamento durante as próximas semanas. Por ser o período anterior a primavera, os incêndios acontecem exatamente no momento em que diversas espécies estão se reproduzindo. “Temos recebido muitos filhotes, o que prolonga o tempo de tratamento, já que além de tratar os ferimentos, é preciso realizar um trabalho de reabilitação para a vida na natureza. O impacto da destruição na vida selvagem será grande”, diz Duarte.