EFEITO CORONA Motoentregadores entram na pauta da Câmara nesta quarta Trabalhadores que atuaram intensamente na pandemia discutem condições de trabalho

1 SET 2020 - 16h:28 Por Gabi Couto/ CBN/Assessoria de Imprensa

A Comissão Especial em apoio ao Combate à Covid-19 da Câmara Municipal de Campo Grande promove live nesta quarta-feira (2), às 9h30, para falar sobre as condições de trabalho dos entregadores de delivery durante a pandemia.

Já que aglomerações passaram a ser evitadas em estabelecimentos comerciais, o serviço de entregas de produtos e alimentos passou a ser essencial para a comodidade da população em tempos de Covid-19.

Também, como medida preventiva para conter a disseminação do Coronavírus, vem sendo estabelecido pela Prefeitura, por meio de decretos, horários para recolhimento obrigatório em todos os bairros de Campo Grande, evitando assim fluxo de pessoas e veículos nas ruas da cidade, ficando permitido apenas o acesso da população aos serviços essenciais e o funcionamento do serviço dos entregadores de delivery.

Diante disso, será debatido na live sobre essa nova rotina de trabalho dos entregadores. Participam do debate, o vereador Otávio Trad, presidente da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final da Casa de Leis, o Procurador do Trabalho Paulo Douglas Almeida de Moraes, o secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Eduardo Costa e o presidente do Sindicato Profissional dos Trabalhadores Condutores em Motocicletas, Entregadores, Similares e Autônomos Individuais sobre duas e/ou Três Rodas Motorizados ou não do Estado (Sinpromes-MS), Luiz Carlos Escobar.

A Comissão Especial em apoio ao Combate à Covid-19 da Casa de Leis realiza live todas as quartas-feiras com objetivo de levar informação para população e debater as ações de enfrentamento adotadas contra o Coronavírus na cidade. A comissão é composta pelos vereadores Dr. Lívio (presidente), Eduardo Romero, Pastor Jeremias Flores, Betinho e Delegado Wellington.

Serviço- Como medida preventiva ao Coronavírus o evento é fechado ao público. A transmissão pode ser acompanhada a partir das 9h30, nesta quarta-feira (2), pelo facebook.com/camaracgms, ou pelo Youtube https://www.youtube.com/user/camaramunicipalcg. A população pode participar da live enviando seus questionamentos que serão encaminhados em tempo real para os convidados e vereadores.