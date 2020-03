EFEITO CORONA Motoristas de aplicativo recebem orientações para período de pandemia Serviços de entrega de comida também foram alterados

21 MAR 2020 - 11h:20 Por Ingrid Rocha/CBN

Os motoristas de aplicativo de Campo Grande receberam orientações da empresa de transporte, para este momento de pandemia mundial do novo coronavírus. Segundo o motorista José Gomes, foi enviada uma notificação da empresa, para que eles sigam as orientações dos passageiros. Além disso, caso o motorista seja diagnosticado com a Covid-19, será dada uma assistência financeira para ele. Além do serviço de transporte de pessoas, as entregas de comida também sofreram alterações. Ouça os detalhes: