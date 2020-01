CAMPO GRANDE Motoristas de aplicativos realizam protesto contra Decreto Paralisação acontece desde o início da manhã desta terça-feira (14)

14 JAN 2020 - 11h:01 Por Isabelly Melo/CBN

Na manhã desta terça-feira (14) motoristas de aplicativos de passageiros realizam protesto contra Decreto Municipal que, segundo eles, diverge de Decreto Federal, e implica em queda na frota de Campo Grande.

De acordo com informações do advogado representante dos motoristas, Yves Drosghic, o decreto, que começa a valer no dia 1 de fevereiro, trará um prejuízo para 30% da frota de motoristas de aplicativos. Além disso, Yves pontua que a exigência de exame toxicológico e a queda no tempo de uso dos veículos - de 10 para 8 anos - implica diretamente em uma possível elevação na taxa de desemprego.

Neste momento uma comissão representante dos motoristas está reunida, a portas fechadas, com o prefeito da capital, Marcos Trad, para entregar um protocolo assinado por integrantes da classe. O documento solicita que o prazo para o início das fiscalizações seja adiado, afim de que não hajam fiscalizações no prazo de 120 dias. “Porque nós questionamos vários artigos da lei, que ao nosso ver são ilegais, e vão contra alguns princípios constitucionais”, afirma Yves.