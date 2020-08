EFEITO CORONA Motoristas do transporte público decidem sobre greve amanhã Ônibus só vão circular após o fim da assembleia e podem atrasar usuários

6 AGO 2020 - 17h:31 Por Gabi Couto/CBN

Após a demissão de 300 funcionários do Consórcio Guaicurus, o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo realizam na manhã desta sexta-feira (07) uma Assembleia para definir se entram em greve por tempo indeterminado. Por isso, atenção aos usuários do transporte público em Campo Grande.

Haverá paralisação do serviço a partir das 05h. Não há previsão de quando os ônibus vão iniciar seus trajetos, já que a circulação só começa após o fim da Assembleia. Se os trabalhadores dos transportes públicos votarem a favor da greve geral, o sindicato tem até 72h para avisar as empresas responsáveis antes de começar a paralisação.