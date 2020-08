ECOTURISMO NA PANDEMIA "Movimenta Pantanal" fortalece incentivo para turismo de MS Projeto iniciado em 2018 busca restabelecer os cinco setores que movimentam o segmento no Estado

26 AGO 2020 - 09h:00 Por Thais Cintra/ CBN

Presente em Mato Grosso do Sul desde 2018, o projeto Movimenta Pantanal com incentivo do Sebrae – MS, visa resgatar o turismo que depende diretamente da presença das pessoas para movimentar o setor e impulsionar a economia do Estado. A parceria entre empresas do setor é feita com representantes do agronegócio, indústria, turismo, cultura pantaneira e sustentabilidade do meio ambiente.

Turista em passeio no Pantanal de MS - Foto: Divulgação

Com a pandemia da COVID-19 diversos setores de todo o país tiveram recessão nos últimos cinco meses, e no turismo pantaneiro de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o cenário não é diferente. Conforme expectativas do relatório Focus do Banco Central, o PIB Nacional cresceria 2,2% em 2020, antes da proliferação de COVID-19 no Brasil.

Contudo essa estimativa na primeira quinzena do mês de junho de 2020 apresentou uma retração de 6,51%, em virtude da evolução da pandemia, entre outros fatores. De acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o Produto Interno Bruto (PIB) do Turismo deve registrar uma queda de 46,9% em 2020, em virtude dos impactos da pandemia de coronavírus, totalizando R$ 143,8 bilhões em 2020, contra R$ 270,8 bilhões registrados em 2019.

Para 2021, a expectativa é de um PIB de R$ 236,5 bilhões para o setor, o que representaria uma forte recuperação, mas ainda 12,6% abaixo do patamar de 2019. As estimativas atualizadas indicam que este cenário deve seguir até o final do mês de julho de 2020 (totalizando praticamente cinco meses) quando, em princípio, deverá ser possível recomeçar a busca pela retomada dos negócios. (Com dados da Fundtur - MS)

Outras ideias

Além do projeto "Movimenta Pantanal", outra entidade que fomenta o turismo no Estado é a Visit Pantanal, associação de empresários e agentes do segmento de hospitalidade, gastronomia e de serviços turísticos do Pantanal.

Diversas cidades como Miranda, Aquidauana, Corumbá, Bonito e Serra da Bodoquena, fazem parte da lista de municípios que estão inseridos no roteiro de viagens de turistas de todo o Brasil. O objetivo da Visit é divulgar as experiências e belezas naturais e culturais dessas regiões, nacional e internacionalmente. Pelas redes sociais é possível conferir todo o conteúdo disponível pelas agências: https://www.visitpantanal.com/ @visitpantanalsul/ https://www.facebook.com/movimentapantanal/