ECONOMIA Movimentação do varejo no Dia das Mães foi 45% menor que em 2019 No ano passado, o comércio movimentou R$ 150 milhões, porém neste apenas R$ 82,5 milhões

13 MAI 2020 - 10h:34 Por Marcus Moura/CBN

Mesmo com perdas, empresário ainda mantém otimismo - Marcus Moura A movimentação financeira no Dia das Mães, uma das principais datas para o varejo, caiu 45% em 2020, na comparação com o ano passado. Dados da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Campo Grande indicam que em 2019, o varejo movimentou R$ 150 milhões na data, contra R$ 82,5 milhões neste ano. A movimentação foi afetada, em grande parte, pela crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. De acordo com o SPC Brasil, mesmo com perda de R$ 67,5 milhões no período, o empresário do comércio ainda mantém o otimismo de dias melhores. O termômetro da CDL revelou que 75% dos entrevistados estão com expectativas muito boas para os próximos 30 dias. Para Adelaido Vila, presidente da CDL CG, apesar da queda apontada no âmbito nacional, o varejo tem possibilidades de recuperação. “Temos acompanhado toda essa movimentação do varejo durante essa crise causada pela pandemia. Sabemos das dificuldades, mas acreditamos neste que é o setor que mais gera emprego e renda, mantendo aquecida a economia local”. Quase a metade (43,75%) dos empresários está com um estoque médio, ou seja, conseguiram dar vazão aos produtos. Já 37,5% responderam que está alto e 12,50% afirmaram que está baixo. Sobre reposição dos estoques, 62,5% pretendem comprar mais mercadorias e 37,5% não devem comprar. Segundo o levantamento, 37,5% pretendem realizar novas contratações e 62,5% não devem contratar. O presidente da CDL CG reforça que é preciso investir em marketing inteligente para manter as exposição dos produtos ao grande público de forma mais efetiva. “Não adianta ficar postando nas redes aleatoriamente, é preciso fazer um planejamento, buscar profissionais que entendam de comunicação, para que os recursos sejam utilizados com inteligência. Além disso, entendemos que a mídia off-line também é importante, quem puder investir em rádio, tv, sites, estará fazendo um bom negócio”, finaliza.

