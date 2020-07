ECONOMIA Movimentação financeira no Dia dos Pais será de R$ 130 mi, 20% a menos que em 2019 Mesmo com queda, data comemorativa registra menor perda em relação a outras neste ano, revela Fecomércio

15 JUL 2020 - 16h:30 Por Marcus Moura/ CBN

A movimentação financeira do Dia dos Pais em Mato Grosso do Sul deve ser de R$ 130,96 milhões neste ano, cerca de 20% a menos que em 2019, revela levantamento do IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio). Na comparação com outras datas comemorativas, a queda no valor movimentado é a menor. Confira: