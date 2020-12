ECONOMIA Movimentação financeira no Natal será 56% menor em Campo Grande Maior parte das pessoas vai investir em comemorações. No Estado, a queda no volume de capital movimentado é menor

2 DEZ 2020 - 18h:06 Por Marcus Moura/CBN

Movimentação na cidade do Natal no ano passado - Divulgação/PMCG O natal, uma das datas mais importantes do ano para o comércio, deve movimentar 56% a menos de capital em Campo Grande, na comparação com 2019, segundo levantamento do instituto de pesquisa da Fecomércio. O gasto médio do campo-grandense está estimado em R$ 833,45, 16% menor que o ano passado. Dos R$ 72,8 milhões esperados para o natal, a maior parte deve ser utilizada para comemorações. Confira: jpnews · Movimentação financeira no Natal será 56% menor em Campo Grande Acesse aqui e confira os dados completos da pesquisa.

Deixe seu Comentário