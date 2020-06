ECONOMIA Movimentação no Dia dos Namorados em motéis superou expectativas, dizem empresários Alguns estabelecimentos dispensaram clientes por falta de quartos disponíveis

16 JUN 2020 - 14h:05 Por Marcus Moura/ CBN

Os Dia dos Namorados foi satisfatório para os motéis de campo grande. A data, que é a principal do ano para o setor, teve um movimento maior que o esperado. Segundo empresários do setor, a movimentação vem se recuperando aos poucos desde o início da pandemia do novo coronavírus. Confira: