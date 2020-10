OPORTUNIDADE MPE abre inscrições para estagiários de ensino superior Acadêmicos de Jornalismo, Administração, Direito e TI, podem se increver até o dia 27 de outubro

16 OUT 2020 - 13h:30 Por Thais Cintra/ CBN

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPE), abre seleção para vagas de estágio em todo o Estado. Os candidatos de Campo Grande irão atuar na Procuradoria Regional do Trabalho e devem estar cursando ensino superior. As inscrições podem ser realizadas no site cosmos.mpt.mp.br. até o dia 27 e outubro de 2020.