ELEIÇÕES 2020 MPMS alerta para o risco de prisão e multa nos casos de boca de urna e compra de voto Ao perceber qualquer irregularidade o eleitor pode e deve realizar denúncia

13 NOV 2020 - 12h:46 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

O promotor Moisés Casarotto, coordenador do Núcleo Eleitoral do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, alertou nesta sexta-feira (13), em entrevista à Rádio CBN, eleitores e candidatos para que fiquem atentos ao cumprimento das regras que proíbem boca de urna, propaganda irregular e compra de voto.

Segundo ele, o MPMS e as forças de segurança vão estar atentos na fiscalização e o eleitor, ao perceber qualquer irregularidade também pode fazer sua denúncia.

“O meio mais rápido é ligar para o 190 e avisar a Polícia. Mas hoje em dia todos têm um celular que pode gravar ou fotografar e isso ajuda na denúncia”, lembrou ele. Na avaliação dele, a campanha eleitoral foi relativamente tranquila, principalmente quanto ao comportamento dos candidatos nas redes sociais. A Justiça Eleitoral se antecipou, conseguiu o compromisso das principais redes socias e com isso não houve proliferação de fake news ou de impulsionamentos irregulares.

“O mais importante agora é que todos compareçam para votar. Que escolham seus candidatos com consciência e cumpram as regras de distanciamento que a Justiça estabeleceu”, afirmou ainda. Confira a entrevista completa: