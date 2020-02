FUTEBOL MS MPMS não autoriza público durante jogos no Estádio Loucão Os jogos do Maracaju serão realizados sem a presença dos torcedores

20 FEV 2020 - 19h:33 Por Isabelly Melo

A Promotora de Justiça da 1ª Promotoria de Justiça da comarca de Maracaju, Drª Simone Almada Góes comunicou a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul na pessoa do Vice-Presidente, Sr. Marco Antonio Tavares, através da Notícia de Fato nº 01.2020.00001484-6 que “visando não prejudicar a realização dos jogos programados para o Campeonato, defere, com a restrição de portões fechados ao público, a realização do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional – Série A – Edição 2020, no Estádio Municipal Luiz Gonzaga Prata Braga (Estádio Loucão)”.

Com isso os jogos do Maracaju Atlético Clube no Estadual 2020 serão realizados conforme tabela programada, porém, sem a presença dos torcedores (locais ou visitantes).

*Informações Assecom FFMS