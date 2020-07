TRÂNSITO MPT vai apurar paralisação irregular de motoristas de ônibus Denúncia foi apresentada pelo próprio Consórcio Guaicurus

21 JUL 2020 - 17h:35 Por Gabi Couto/CBN

Após paralisação do transporte público durante duas horas, o Consórcio Guaicurus, que administra a frota de ônibus em Campo Grande, protocolou denúncia no Ministério Público do Trabalho pedindo punição aos responsáveis pela interrupção do serviço na manhã da última segunda-feira.