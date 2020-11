OPORTUNIDADES MS abriu 4.654 novas vagas de emprego em outubro Serviços foi o setor que registrou o maior saldo, com 156 mil 766 postos de trabalho

27 NOV 2020 - 13h:56 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Mato Grosso do Sul registrou um saldo de 4.654 novos empregos em outubro deste ano, resultado de 20.580 admissões e 15.926 demissões no mês. Segundo informações do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged), nos primeiros dez meses de 2020, o Estado teve 176.216 contratações e 164.417 desligamentos.

A Capital, Campo Grande, segue em ritmo de retomada da geração de empregos, com 2.077 novos postos, o maior saldo entre os municípios sul-mato-grossenses.

