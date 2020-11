AGRONEGÓCIO MS Agro 2020 ocorre nesta quarta-feira Evento faz panorama da conjuntura econômica do Estado e do país

24 NOV 2020 - 14h:18 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

O MS Agro 2020 ocorre nesta quarta-feira (25), às 18h30 e será transmitido pelas redes sociais e pelos canais do Agrocanal, Sistema Famasul e Canal do Boi. O evento traz panorama sobre a conjuntura econômica sul-mato-grossense e do país.

Saiba mais: