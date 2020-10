COVID19 MS apresenta queda no número de novos casos de COVID19 Em todo o Estado 108 pessoas testaram positivo e 8 pessoas morreram por COVID-19

12 OUT 2020 - 11h:10 Por Alan Kaká/CBN

O Boletim Epidemiológico deste domingo (11) da SES - Secretaria de Estado de Saúde divulgou os dados das últimas 24 horas e queda nos números de novos casos e óbitos.

Em todo o Estado 108 pessoas testaram positivo para o Covid-19 e 8 pessoas morreram devido à doença.



Campo Grande registrou 44 novos casos, seguida por Amambaí com 7; Três Lagoas também com 7; Corumbá com 6; Ponta Porã e Ribas do Rio Pardo com 5 novos casos.

Número atual é de 74.195 infectados e taxa de contaminação em 0,1%.



Os municípios que registram óbitos são Campo Grande (3), Costa Rica (2), Dourados, Miranda e Cassilândia com 1 óbito cada.

Total de 1.433 óbitos em todo o Estado desde o início da Pandemia e taxa de letalidade em 1,9.



Dos 398 pacientes internados, 208 estão em leitos clínicos e 191 em UTIs. Estão em isolamento domiciliar 3.547 e 69.297 se recuperaram da doença.

Brasil registra 150 mil óbitos



O Brasil tem 150.515 mortes e mais de 5 milhões de casos de coronavírus confirmados até as 8h desta segunda-feira (12), segundo o consórcio de veículos de imprensa.

Segundo o último balanço consolidado, divulgado às 20h de domingo (11), a média móvel de novas morte no Brasil em 7 dias está em 590, o menor número desde 10 de maio.