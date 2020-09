COVID-19 MS atingirá pico da pandemia sem colapso da saúde, diz Geraldo Resende Número de mortes no Estado e na Capital registrou queda na última semana, seguinte a média móvel

2 SET 2020 - 18h:15 Por Marcus Moura/CBN

Com a ampliação dos leitos clínicos e de uti desde o início das contaminações por coronavírus Mato Grosso do Sul deve atingir o pico da pandemia até o final de setembro sem colapso da saúde, afirmou o secretário de estado de saúde, Geraldo Resende, na live do boletim coronavírus desta quarta-feira (02). Segundo Resende, os dados mostram uma queda na média móvel de mortes tanto a nível estadual, quanto na capital. Confira: