AGRONEGÓCIO MS aumenta exportação de açúcar em 200% Estado é o sexto maior exportador do Brasil

18 AGO 2020 - 13h:30 Por Beatriz Magalhães/CBN

Segundo dados do Ministério da Economia, Mato Grosso do Sul apresentou um aumento de 200% na exportação de açúcar, o que posiciona o Estado em 6º lugar no ranking nacional. Confira: