COMÉRCIO INTERNACIONAL MS aumentou exportações de produtos agropecuários em 17% Durante pandemia, Estado teve como principais compradores EUA e China

29 SET 2020 - 15h:23 Por Beatriz Magalhães/CBN

As exportações de produtos agropecuários de Mato Grosso do Sul aumentaram em 17% entre março e agosto deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Confira: