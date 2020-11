NOVO CORONAVIRUS MS avança nas confirmações diárias de covid-19 e soma 536 casos Oito óbitos foram registrados nesta sexta-feira (20)

20 NOV 2020 - 10h:38 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul totaliza 90.765 casos de covid-19 depois de confirmar mais 536 nas últimas 24 horas. Os dados do boletim diário da Secretaria de Estado de Saúde mostram que oito mortes foram registradas em Campo Grande (4), Dourados (1), Paranaíba (1), Nova Andradina (1) e Três Lagoas (1). O estado perdeu 1.713 sul-mato-grossenses para o novo coronavírus.

Os casos de internados continuam apresentando alta e 296 em hospitais de Mato Grosso do Sul. Em relação aos últimos 10 dias, o aumento é de 44%.

Na live de atualização dos dados da doença no estado, o secretário de Saúde, Geraldo Resende falou sobre o crescimento dos casos no estado e disse que se for preciso, recomendações de medidas restritivas serão feitas aos municípios. “Não teremos medo que nos impeça de fazer as recomendações de medidas mais restritivas para que possamos conter o avanço da doença nos próximos dias”.