SAÚDE MS bate recorde de casos e confirma 1,5 mil infectados em 24 horas Do total, 928 foram registrados em Campo Grande

22 JUL 2020 - 13h:26 Por Loraine França/Giovanna Dauzacker

Mato Grosso do Sul tem nesta quarta-feira (22), 18.886 casos confirmados da covid-19 e 257 óbitos. As últimas mortes ocorreram em Campo Grande (6), Fátima do Sul (1), Iguatemi (1), Ponta Porã (1).

