OPINIÃO CBN MS começa a receber pacientes de outras regiões contaminados pela covid-19 Ministério Público investiga internações que não passaram pela regulação

18 MAI 2020 - 11h:44 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

A "importação" de pacientes começa a preocupaar as cidades em função do crescimento do numero de casos de Covid-19, ainda que, por natureza o SUS seja universal. Tudo vai depender da regulação que é feita pela Secretaria Estadual de Saúde. O Ministério Público já investiga internações que não passaram pela regulação. Transparência e clareza é o que se espera.