OPORTUNIDADE MS começa semana com 776 vagas de emprego Em Campo Grande são 231 oportunidades em áreas como vendas, soldador e costureira

9 MAR 2020 - 08h:55 Por Ingrid Rocha/CBN

A semana no Mato Grosso do Sul começou com 776 vagas de emprego. Somente em Campo Grande são 231 oportunidades. Além disso, têm oportunidades em Sidrolândia (74), Costa Rica (70), Sonora (54), Dourados (45), Rio Brilhante (41), Aquidauana (30), São Gabriel do Oeste (27), Nova Alvorada do Sul (23), Rio Verde de MT (23), Bataguassu (21), Jardim (18), Maracaju (15), Caarapó (14), Ponta Porã (11), Três Lagoas (10), Coxim (9), Ivinhema (9), Batayporã (8), Cassilandia (8), Nova Andradina (7), Naviraí (6), Corumbá (5), Ribas do Rio Pardo (5), Guia Lopes da Laguna (4), Miranda (4), Paranaíba (3) e Itaquiraí (1).

Os candidatos na Capital podem procurar a Fundação do Trabalho e nas outras cidades, devem procurar a unidade da Casa do Trabalhador. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais como RG, CPF e Carteira de Trabalho.



