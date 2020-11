NOVO CORONAVÍRUS MS confirma mais 483 casos de covid-19 Cinco mortes foram registradas nesta quarta-feira (11)

11 NOV 2020 - 11h:24 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul contabiliza 85.990 casos confirmados de covid-19 e somou 483 novos infectados nesta quarta-feira. Segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES), cinco mortes foram registradas em Dourados (4) e Itaporã (1). Desde o início da pandemia, 1.645 pessoas morreram no estado vítimas do novo coronavírus.