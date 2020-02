CORONA MS confirma primeiro caso suspeito de Coronavírus O paciente é um homem com 24 anos de idade, com histórico de viagem de 14 dias na Tailândia

26 FEV 2020 - 11h:59 Por Thais Cintra - Assessoria da SES

A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS), divulgou uma nota sobre um possível caso suspeito do novo Coronavírus no Estado. A informação foi notificada nesta terça-feira (25), através do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS). O paciente seria um homem com 24 anos de idade, com histórico de viagem de 14 dias na Tailândia, com voo de conexão em Pequim na ida e voo de conexão de volta na Alemanha.

Assim que deu entrada no hospital Regional de Ponta Porã, o homem foi atendido pela equipe médica do hospital, apresentando febre, coriza e dor de garganta. Seguindo o protocolo previamente estabelecido pela SES-MS, e de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, o paciente, que já está internado no isolamento da unidade com sintomas leves, está sendo avaliado pela equipe médica do hospital para confirmação ou descarte do caso. Amostras já foram coletadas para análise laboratorial de COVID-19, Influenza e outros vírus respiratórios.

Ainda segundo a Secretaria Estadual de Saúde, um Centro de Operações de Emergência (Coe), foi criado com o objetivo de auxiliar na definição de diretrizes estaduais para vigilância, prevenção e controle, bem como o acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado. Não foram detectados casos suspeitos no Estado. Durante os próximos dias o Governo do Estado vai adotar medidas de precaução, caso ocorra o surgimento de pessoas com os sintomas da doença. Importante salientar que o paciente se encontra estável, sem sinais de agravamento, com todos os protocolos sendo seguidos pela equipe de saúde local.