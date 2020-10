NOVO CORONAVÍRUS MS contabiliza 264 novos casos de covid-19 e tem 75 mil infectados Estado registra queda nos índices mas redução precisa permanecer por 14 dias

13 OUT 2020 - 12h:04 Por Loraine França

Desde a última semana os índices da covid-19 têm reduzido em Mato Grosso do Sul e no pós-feriado, o estado inicia a semana com a confirmação de 237 novos infectados e 9 mortes.

