NOVO CORONAVÍRUS MS contabiliza 453 novos casos de covid-19 e se aproxima dos 78 mil infectados Seis municípios registraram óbitos. Taxa de letalidade se mantém alta, em 1,9%.

20 OUT 2020 - 11h:05 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul totaliza 77.493 casos de covid-19, de acordo com dados do boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Os 453 novos casos confirmados nesta terça-feira (20), são de Campo Grande (130), Dourados (64), Três Lagoas (45), Aquidauana (19) e mais 45 municípios.

O estado também registrou aumento nas mortes e 15 óbitos entraram para a estatística em Campo Grande (9), Três Lagoas (2), Cassilândia (1), Dourados (1), Naviraí (1) e Nova Andradina (1).

Na lista dos municípios com mais casos confirmados estão Campo Grande (34.227), Dourados (8.057), Corumbá (4.550), Três Lagoas (2.598) e Sidrolândia (2.081).