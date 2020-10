NOVO CORONAVÍRUS MS contabiliza 589 casos de covid-19 e 15 mortes Capital é responsável por cerca de 60% das novas confirmações

2 OUT 2020 - 11h:31 Por Loraine França

Segundo dados do boletim da Secretaria de Estado de Saúde (MS), Mato Grosso do Sul tem 70.828 casos confirmados de covid-19 e 1.326 óbitos. A média móvel de casos no estado é de 518,9 e a de mortes, 13,1.

Ouça os detalhes: