NOVO CORONAVÍRUS MS contabiliza 74 mil casos de covid-19 Estado confirmou 544 novos infectados nas últimas 24 horas

9 OUT 2020 - 11h:28 Por Loraine França

Segundo dados do boletim diário da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Mato Grosso do Sul tem 74.092 casos confirmados de covid-19 e 1.409 óbitos. Nesta sexta-feira (9), foram cofnirmados 544 casos no estado e 14 mortes. Os últimos óbitos ocorreram nos municípios de Campo Grande (7), Cassilândia (2), Ponta Porã (2), Água Clara (1), Corumbá (1) e Naviraí (1). As vítimas tinham idades entre 33 e 90 anos.