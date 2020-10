NOVO CORONAVÍRUS MS contabiliza 76 mil infectados pela covid-19 Com cinco mortes registradas nesta quinta-feira (15), média móvel cai para 10,6

15 OUT 2020 - 12h:07 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul confirmou 440 novos casos de covid-19 nesta quinta-feira (15), segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Dos novos casos confirmados, 185 são de Campo Grande que totaliza 33.419 infectados pela covid-19.

O número de mortes registradas nesta quinta-feira é menor do que o do dia anterior e cinco pessoas perderam suas vidas em Mato Grosso do Sul. Os óbitos aconteceram em Campo Grande (1), Cassilândia (1), Corumbá (1), Coxim (1) e Ponta Porã (1).

Com a queda no número de mortes em 24 horas, houve redução também na média móvel, de 11,3 para 10,6.