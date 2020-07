NOVO CORONAVÍRUS MS contabiliza mais 590 casos e ultrapassa 12 mil confirmações da covid-19 Dez mortes são registradas em 24 horas e número de óbitos sobe para 146

10 JUL 2020 - 12h:41 Por Loraine França

Segundo dados do boletim diário da Secretaria de Estado de Saúde (SES), 12.261 sul-mato-grossenses se infectam com a covid-19. Nesta sexta-feira (10), o estado contabilizou mais 590 casos e 10 mortes. Desde o início da pandemia, 146 pessoas perderam suas vidas em Mato Grosso do Sul, vítimas do novo coronavírus.

As últimas mortes foram registradas em Dourados (4), Campo Grande (2), Maracaju (1), Corguinho (1), Cassilândia (1) e Sidrolândia (1). As vpitimas tinham idades entre 31 e 97 anos.

