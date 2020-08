NOVO CORONAVÍRUS MS contabiliza mais de mil casos da covid-19 em 24h Número de mortes subiu para 570

13 AGO 2020 - 11h:53 Por Loraine França

Mato Grosso do Sul totaliza nesta quinta-feira (13), 34.559 casos positivos do novo coronavírus, segundo dados do boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES). O estado contabilizou 1.050 novos casos da doença nas úçtimas 24 horas e 63% desse total são de Campo Grande.

Doze mortes também foram registradas nos municípios de Campo Grande (8), Costa Rica (1), Sidrolândia (1), Aauana (1) e Bonito (1).

Ouça mais informações: