ELEIÇÕES 2020 MS contará com 7 mil urnas para as eleições municipais Quase mil equipamentos ficarão disponíveis para a substituição em casos de falhas

30 SET 2020 - 15h:27 Por Marcus Moura/CBN

Mato Grosso do Sul contará com 7.092 urnas eletrônicas nas eleições municipais 2020, segundo informado pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral do Estado). Cerca de 996 urnas ficarão à disposição para a substituição em casos de falhas, ou danos nos equipamentos durante a votação. Confira: