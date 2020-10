SAÚDE PÚBLICA MS continua com a segunda maior incidência de dengue no país Número de mortes em 2020 já é o maior dos últimos seis anos

29 OUT 2020 - 14h:18 Por Marcus Moura/CBN

Mato Grosso do Sul continua como um dos estados com mais notificações e casos de dengue no país. O número de mortes registradas em 2020 é maior que o registrado nos últimos seis anos, segundo informações do Boletim Epidemiológico da Dengue. Confira: