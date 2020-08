EDUCAÇÃO MS deve aderir à reforma básica da Educação em 2021 Secretaria estadual de Educação informa que a consulta pública com informações do novo modelo já está disponível

5 AGO 2020 - 13h:26 Por Thais Cintra/ CBN

O Estado de São Paulo anunciou nesta semana que o currículo do ensino médio das escolas públicas e privadas vai mudar a partir do ano que vem. As escolas vão contar com 12 opções de cursos e os jovens poderão escolher as matérias com as quais se identificam. Desde 2017 o ensino médio passou por mudanças na lei que determina o novo currículo, o objetivo é evitar a evasão de alunos que deve aumentar no pós-pandemia.

O superintendente de políticas educacionais de Mato Grosso do Sul, Hélio Daher, disse em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta quarta-feira (05), que as mudanças adotadas pelo sistema de educação de São Paulo, terão reflexo em todos os Estados brasileiros. “A ideia é ofertar o Ensino Médio de uma forma mais atrativa para o aluno, e a mudança para a reforma geral básica está prevista para 2021”, destacou.

A lei do ensino médio propõe a ampliação da carga horária e traz uma base nacional curricular por área de conhecimento. Mato Grosso do Sul lançou na semana passada a consulta pública do estudo que pode ser consultada através do site: https://www.sed.ms.gov.br/segue-aberto-periodo-de-contribuicao-para-referencial-curricular-do-ensino-medio/