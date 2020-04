TEMPO E TEMPERATURA Temperaturas continuam baixas nos municípios do estado até sábado, destaca meteorologista Natálio Abrão explicou que mudança é devido frente fria associada a área de baixa pressão

15 ABR 2020 - 11h:19 Por Ingrid Rocha/CBN

As temperaturas caíram em Mato Grosso do Sul nesta semana e a mudança segundo o meteorologista Natálio Abrão é devido a uma frente fria associada a área de baixa pressão. Para os próximos dias as temperaturas devem continuar baixas no estado e podem começar a subir no domingo (19). Ouça os detalhes: