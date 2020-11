AGRONEGÓCIO MS deve registrar recorde de produção de grãos em 2020 Segundo IBGE, safra pode chegar a 20,037 milhões de toneladas, aumento de 5,5% com relação à anterior

12 NOV 2020 - 15h:30 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Mato Grosso do Sul deve produzir um volume recorde de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2020, segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados veiculados em outubro mantiveram a mesma estimativa de setembro e mostram que a produção deve chegar a 20,037 milhões de toneladas, um aumento de 5,5% com relação a temporada anterior.

Além do maior volume, a área colhida também deve ter crescimento neste ano. Com 5,15 milhões de hectares, o aumento com relação a safra anterior deve ser de 2,8%.

Com isso, o Estado tem a quinta maior participação na produção de cereais, leguminosas e oleaginosas do país com 8%, ficando atrás de Goiás (10,3%), Rio Grande do Sul (10,5%), Paraná (16%) e Mato Grosso, maior produtor brasileiro, com 28,9%.

Cerca de 99% da produção do grupo deve ser de soja, milho e algodão em Mato Grosso do Sul. Os três são os principais produtos da pauta e devem ocupar, no total, 97,9% da área.

O destaque é para o crescimento do espaço destinado às lavouras de soja, de 26,5%. Para o milho e o algodão herbáceo, a estimativa é de queda de 13% e 12,1% da área plantada, respectivamente, com relação a 2019.