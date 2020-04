NOVO CORONAVÍRUS MS deve ter grande aumento de casos a partir de maio, segundo secretário Mato Grosso do Sul tem 249 casos confirmados do novo coronavírus

29 ABR 2020 - 10h:31 Por Ingrid Rocha/CBN

O secretário de Saúde, Geraldo Resende, apontou durante a live do Governo do Estado nesta quarta-feira (29), que o grande aumento no número de casos do novo coronavírus deve acontecer a partir da segunda quinzena de maio. Segundo secretário, a estimativa tem como base pesquisas e experiências de outros locais que também estão enfrentando a pandemia. Mato Grosso do Sul tem 249 casos confirmados de covid-19. De terça para quarta-feira, o aumento foi de nove casos, sendo todos eles em Três Lagoas.

Na quinta-feira (30), Geraldo Resendo e o secretário de Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, vão participar de uma reunião com o ministro da Saúde, Nelson Teich, via videoconferência. Ouça os detalhes: