CORONAVÍRUS MS é o 3º Estado que mais realiza testes para covid-19 no País Segundo Conass, testes swab foram feitos em 2,4% dos sul-mato-grossenses

4 AGO 2020 - 18h:07 Por Giovanna Dauzacker/CBN

De fevereiro até o dia 26 de julho, o Brasil processou 1,7 milhão de testes RT – PCR, ou seja, de biologia molecular para diagnóstico do coronavírus. Deste total, Mato Grosso do Sul foi responsável por 65.649 diagnósticos, sendo o terceiro estado que mais testa em porcentagem populacional.

De acordo com os dados do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), Mato Grosso do Sul realizou os testes swab em 2,4% da população, ficando atrás, no ranking nacional, apenas dos estados de Roraima e de Sergipe.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, os números mostram o comprometimento do Governo do Estado em gerar informações precisas sobre o cenário da pandemia do Estado e assim balizar as tomadas de decisões. “Iniciativas como o drive-thru mostram a importância da ampliação da testagem, são mais de 8 mil testes, tanto o RT – PCR como os rápidos, realizados semanalmente”.

Em apenas uma semana, foram processados 7.294 testagens no laboratório Lacen, que atua em parceria com o Instituto Butantã, Fiocruz, UFMS e Embrapa.

(Com informações do Portal do MS)