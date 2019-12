MEGA SENA MS é o terceiro estado com mais aposta per capita Apostas podem ser feitas até às 16h de terça-feira (31), horário de Mato Grosso do Sul

30 DEZ 2019 - 12h:00 Por Israel Espíndola/CBN

As apostas para a Mega-Sena da Virada podem ser feitas até as 16h da terça-feira (31), horário de Mato Grosso do Sul. O prêmio do concurso da Virada é estimado em R$ 300 milhões para quem acertar as seis dezenas.

E você sabia que o maior prêmio da Mega Sena em Mato Grosso do Sul saiu para um apostador de Jardim?

A CBN Campo Grande entrevistou o presidente do Sindicato dos Agentes Lotéricos de Mato Grosso do Sul, Ricardo Amado Costa, que falou sobre apostas premiadas no estado e outras curiosidades do jogo.

Confira: