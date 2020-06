LEVANTAMENTO MS é o terceiro estado do país com mais denúncias no 180 A cada 100 mil habitantes o Estado registrou 82,4 ligações de mulheres no canal

2 JUN 2020 - 15h:57 Por Marcus Moura/ CBN

Mato Grosso do Sul é o terceiro do Brasil com mais denúncias no canal 180, que é exclusivo para denúncias de violência contra a mulher, com 82,4 ligações a cada cem mil habitantes. Os dados são do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos referente ao ano de 2019. Isso significa que cerca de 2,5 mil mulheres buscaram ajuda pela 180. Na comparação com 2018, o número de ligações para denuncia de casos de violência doméstica cresceu 7,93%. A colocação do Estado entre os três primeiros do país é algo preocupante, porém revela que mais mulheres estão procurando denunciar seus agressores, segundo explica a coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria do Estado, Thais Dominato Silva Teixeira. Confira: