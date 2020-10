OPERAÇÃO DIVISAS INTEGRADAS III MS e outros três estados deflagram operação contra o crime organizado e o narcotráfico Cerca de 20 mil policiais estão empenhados no trabalho, que conta com o apoio da Marinha e do Exército Brasileiro

29 OUT 2020 - 16h:08 Por Marcus Moura/CBN

Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Paraná iniciaram nesta quinta-feira (29) a Operação Divisas Integradas III. A ação tem como objetivo unir a força policial dos quatro estados para o combate ao crime organizado e o narcotráfico. Cerca de 20 mil policiais de todos os estados participantes, agentes do Exército Brasileiro, da Marinha e demais órgãos federais estão empenhados nos trabalhos, que tiveram início preliminar no último sábado passado (24).

As ações preventivas, ostensivas e para cumprimento de mandados judiciais, são realizadas ao longo das divisas das unidades federativas. Para isso, são empenhadas 6.770 viaturas, 17 aeronaves, 17 drones, 142 cães e 91 embarcações. Os trabalhos, com início preliminar no último sábado (24), são realizados nos limites dos estados. Em Minas Gerais e no Paraná, as atividades acontecem nas meias divisas, compreendendo as regiões do Triângulo Mineiro e do Noroeste Paranaense.

Participam servidores e policiais das instituições que compõem a estrutura da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp/MS), que atuam no Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-FRON-DIV), no Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Coordenadoria Geral de Perícias (CGP), Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), nas unidades da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil - entre elas a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron).

Também auxiliam na Operação a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz/MS), a Polícia Militar Rodoviária Federal e a Receita Federal do Brasil. Estão sendo empregados nas ações da Operação Divisas Integradas III em Mato Grosso do Sul, 837 policiais e servidores, 221 viaturas, 2 aeronaves – sendo 1 da Sejusp/MS e outra da Receita Federal, 3 drones, 6 cães farejadores e 6 embarcações.