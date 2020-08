HISTÓRICO MS e Paraná iniciam negociação para expansão da Ferroeste Revitalização da malha é de extrema importância para exportações

22 AGO 2020 - 14h:30 Por Marcus Moura

Os governadores Reinaldo Azambuja (MS) e Carlos Roberto Massa Ratinho Junior (PR) assinaram um convênio nesta quarta-feira (19), para contratação do Evetea (Estudo de Viabilidade Econômica e Ambiental) para a construção do Corredor Oeste de Exportação - Nova Ferroeste. O acordo é considerado histórico, já que é desejado há anos por ambos estados.

Com projeção estimada de 1.370 quilômetros, o corredor fará a ligação ferroviária de Mato Grosso do Sul ao porto de Paranaguá, no Paraná. A intenção é a construção de uma nova ferrovia entre Maracaju e Cascavel (PR), revitalização do trecho ferroviário de Cascavel a Guarapuava (PR) e construções de uma nova ferrovia entre Guarapuava e Paranaguá (PR) e de um ramal entre Cascavel e Foz do Iguaçu (PR).

O governador paranaense explicou que a intenção é criar esse corredor com investimento privado. O Governo do Paraná já solicitou apoio do Governo Federal ao processo de desestatização da empresa estadual Estrada de Ferro Paraná Oeste (Ferroeste) com o objetivo de atender o setor produtivo dos dois estados, aumentar a eficiência do setor, incrementar as exportações, ampliar o número de empregos diretos e indiretos e melhorar a qualificação dos postos de trabalho.

“Hoje estamos instituindo um grupo de trabalho em conjunto, o time de Mato Grosso do Sul com o time nosso do Paraná, e já assinamos hoje a contratação da empresa que vai fazer o Evetea, que é o estudo de viabilidade técnica que dá o traçado mais adequado, ambientalmente mais correto e que é mais eficiente. Então, essa é a base para que a gente possa preparar a ferrovia Ferroeste e colocar na Bolsa de Valores”, afirmou Ratinho Junior.

Já Reinaldo Azambuja destacou que praticamente 95% da produção de Mato Grosso do Sul é transportada por rodovias, um modal que gera mais gasto com o transporte.

“Chega ao porto, mas chega em um custo muito maior do que pelo transporte ferroviário. Quando a gente interliga Mato Grosso do Sul ao Paraná e ao porto de Paranaguá, 1.350 quilômetros de ferrovia, nós damos competitividade aos produtos. A gente se torna mais competitivo, tanto para exportar como nas importações também porque somos importadores, principalmente de fertilizantes e alguns insumos”, disse.

Na terça-feira (18), Azambuja pediu ao presidente Jair Bolsonaro urgência na revitalização urgente da Malha Oeste e explicou a importância do investimento para a integração da América Latina. Segundo Bolsonaro, a pauta está no radar do ministério de infraestrutura.

”Fiz contato hoje com o ministro Tarcísio e ele falou que está no radar dele a revitalização dessa malha ferroviária em Mato Grosso do Sul”, disse Bolsonaro.

A Rumo SA, que detém a concessão da ferrovia até 2026, apresentou no dia 21 de julho ao mercado financeiro um documento intitulado “Fato Relevante”, no qual informa que protocolou junto a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), pedido de adesão ao processo de relicitação da Ferrovia Malha Oeste.