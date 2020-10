TURISMO MS é um dos primeiros destinos a conquistar o selo "Safe Travels" no país O selo foi criado seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde

14 OUT 2020 - 14h:05 Por Alan Kaká/CBN



Mato Grosso do Sul é um dos primeiros Estados do País a conquistar o selo internacional de turismo seguro “Safe Travels”, criado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC - World Travel & Tourism Council).

O protocolo de boas práticas da WTTC foi elaborado seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), com a colaboração de diversas entidades ligadas ao setor turístico, entre eles o Sesi em parceria com o Sebrae/MS. Para o selo ser validado, os protocolos de biossegurança adotados pelos destinos solicitantes precisam atender a vários requisitos de enfrentamento à pandemia de coronavírus.

O gerente de Saúde e Segurança do Trabalho do Sesi, Michel Klaime Filho, explicou que a instituição elaborou os protocolos de segurança contendo orientações para readequação do atendimento para cada segmento durante a pandemia e, posteriormente, ofereceu consultoria individual para cada empresa, sem qualquer custo, para que o empresário entendesse quais posturas e mudanças implementar para garantir a segurança dos clientes.

"O planejamento nesse novo cenário trará inovações importantes para o setor e provavelmente mudanças econômicas e competitivas de como a indústria do turismo é realizada. As pessoas buscarão por ambientes onde, cada vez mais, o bem-estar prevaleça. Conforme o setor volte a crescer este planejamento inovador trará investimentos nessa área do bem-estar", afirma Klaime Filho.

A ideia é que viajantes reconheçam os governos e negócios ao redor do mundo com o “Safe Travels” como um sinal de que estas instituições adotaram protocolos globais de saúde e higiene.