RECONHECIMENTO MS está em 1º lugar no ranking de transparência nacional da covid-19 Investimentos de tecnologia chegam a R$ 1 milhão em seis meses

17 SET 2020 - 12h:30 Por Thais Cintra/ CBN

Mato Grosso do Sul ocupa há cinco semanas consecutivas o primeiro lugar do Índice da Transparência da Covid-19, do Instituto Open Knowledge Brasil (OKBR), que avalia a qualidade dos dados e informações publicados em portais oficiais relativos ao coronavírus. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), investiu mais de R$ 1 milhão em tecnologia e inovação que oportunizou à população acesso a resultados de testes por SMS, e-mails ou site, até doações de equipamentos e materiais destinados ao combate à Covid-19.

Segunso o secretárioestadual de Saúde, Geraldo Resende, isto demostra o empenho da equipe da Secretaria em ações ao combate a propagação do vírus no Estado. “Isto é muito importante para o Mato Grosso do Sul, essa colocação foi uma construção de uma equipe, principalmente, neste novo momento em que vivemos. O Governo do Estado, por meio da SES, impõe a construção de uma saúde de qualidade. A tecnologia de informação dá o acesso ao cidadão às informações mais transparentes, com disponibilização de todos os dados e isto faz parte do enfrentamento da Covid-19”.

Em operação desde março, o Portal do Coronavírus, na aba ‘Informações COVID-19’, reúne todos os produtos criados pela SES que se tornaram ferramentas importantes na vida de milhares de sul-mato-grossenses. É possível ter acesso ao Boletim Epidemiológico diário divulgado, inclusive, pela live na página oficial do Governo do Estado. Um QR Code permite que as pessoas sejam direcionadas ao Portal para conferir os microdados sobre a evolução da doença no Estado.

Produtos de excelências criados

Conforme Marcos Espíndola, um dos principais produtos desenvolvidos pela equipe da SES foi quanto ao acesso aos resultados dos testes, rápidos ou RT-PCR. “Criamos uma infraestrutura computacional com softwares e de logística que foram espalhadas em algumas cidades do Estado. O serviço de testagem foi permeado por meio de um suporte tecnológico que prevê desde o agendamento dos testes a emissão dos resultados via e-mail, SMS ou pode ser consultado no site do Coronavírus”.

Outra ferramenta de inteligência criada pela equipe da SES foi quanto a gestão de leitos, algo que não existia antes da pandemia no Estado. “Desenvolvemos essa aplicação para mensurar a oferta de leitos. O Covid Hospitalar reúne instituições públicas e privadas, cerca de 100 estabelecimentos, nos informam sobre a disponibilidade de ocupação de leitos. Por meio deste sistema, sabemos qual é a situação dos municípios”.

No painel ainda é possível verificar a evolução do vírus por meio do sistema bayway - que gerencia diversos recursos de informações. A Infraestrutura tecnológica também é utilizada nos principais pontos de apoio nos quatro municípios em que atuam o Disk Covid. Em Campo Grande há uso de tecnologia na UPA Coronel Antonino, UPA Coophavilla II e na E.E. Lúcia Martins Coelho. O Laboratório Central de Saúde Pública de MS (Lacen-MS) utiliza impressoras de alta precisão e com códigos de barras e insumos. O Hospital Regional, centro de referência no Estado, utiliza os equipamentos da SES, como: notebooks, tablets, impressoras e estrutura de comunicação. O Hospital de Campanha usou de tecnologia da SES, desde o cabeamento de redes, ampliaç Transparência

(Rodson Lima, SES)